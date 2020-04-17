شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد التصنيف العالمى لمحترفى التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

جمدت الرابطة العالمية لمحترفى التنس التصنيف الخاص بالمحترفين خلال فترة الأزمة الحالية المتعلقة بوباء كورونا. وأفادت صحيفة «ليكيب»، الفرنسية، بأن الرابطة العالمية لمحترفى التنس لم تتخذ أي قرار بشكل رسمى. وبهذا يظل رصيد نوفاك ديوكوفيتش من الأسابيع التي قضاها في صدارة التصنيف العالمى هو 282 أسبوعا، ويظل في المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين تواجدًا في الصدارة، حيث يتفوق عليه روجر فيدرر برصيد 310 أسابيع، وبيت سامبراس برصيد 286 أسبوعًا.

وكانت آخر نسخة من التصنيف أصدرتها الرابطة في 16 مارس الماضى، فيما لم تصدر أي نسخة جديدة من التصنيف بعد توقف البطولات بسبب تفشى الإصابات بفيروس كورونا.

في سياق آخر، أكد رئيس الاتحاد الإيطالى للتنس، أنجيلو بيناجى، أن مدينة تورينو مستعدة لتنظيم البطولة الختامية للتنس هذا العام في حال تراجع لندن عن تنظيمها، بسبب جائحة فيروس كورونا. وقال بيناجى، في مقابلة مع صحيفة «كوريرى دى لا سيرا»: «تحدثت عن ذلك مع عمدة تورينو تشايرا ابيندينو. لو لم تأت لندن، سنستغل الفرصة». واختيرت تورينو كمقر جديد للبطولة الختامية للتنس، اعتبارًا من 2021، لكن الاتحاد الإيطالى للتنس أبدى استعداده لتنظيمها هذا الموسم، في حال توافر الظروف الأمنية اللازمة في إيطاليا. ومن المقرر إقامة البطولة بين 15، و22 نوفمبر في لندن.

ويسعى الاتحاد الإيطالى للتنس لاحتواء الخسائر المالية الناجمة هذا العام عن جائحة كورونا، وأبرز رئيسه رغبته في إقامة بطولة إيطاليا للأساتذة التي كانت مقررة بين 9 و17 مايو وتم تأجيلها حتى إشعار آخر. ويرى بيناجى أن التنس لكونه لعبة فردية، فإنه لا يمثل خطرا على صحة اللاعبين.