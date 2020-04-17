شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض الرواتب أزمة جديدة فى الدورى السعودى بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن إجمالى المبالغ التي وفرتها أندية النصر والأهلى والاتحاد والهلال المنافسة بدورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دورى المحترفين السعودى)، عقب قرار تخفيض الرواتب بنسبة 50 %، يصل إلى نحو 28 مليون ريال سعودى شهريا.

وقالت الصحيفة إن لاعبى الفريق الأول بنادى الأهلى وافقوا على تخفيض رواتبهم، وفق النسبة المتفق عليها لتوفر الإدارة التي يرأسها عبدالإله مؤمنة نحو خمسة ملايين ريال شهريا من ميزانيتها.

وأضافت أن إدارة النصر ستوفر نحو 8.5 مليون ريال شهريا من تخفيض رواتب اللاعبين والجهاز الفنى، وأن إدارة النادى العاصمى كانت تدفع شهريا 17 مليون ريال رواتب للاعبين والجهاز الفنى.

وفى الوقت الذي تحفظ فيه الهلال على الإفصاح عن مبلغ التخفيض، ذكرت المصادر أنه سيوفر ما بين ثمانية إلى تسعة ملايين ريال في الشهر، عقب مبادرة لاعبى الفريق الأول التي أعلنت قبل اجتماع رابطة دورى المحترفين الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الاتحاد بدأت فعليا في مخاطبة اللاعبين وستوفر أربعة ملايين ونصف المليون شهريا.

وكانت أندية دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اتفقت على خفض 50 % من رواتب اللاعبين المحترفين، على أن يطبق الخصم لمن يتجاوز راتبه الشهرى 20 ألف ريال، اعتبارا من 15 مارس الماضى حتى عودة التدريبات.

في السياق ذاته، غادر الإسبانى لويس جارسيا، المدير الفنى لفريق الشباب السعودى، المملكة العربية السعودية، متجها إلى بلاده إسبانيا، خلال فترة توقف النشاط الكروى بالسعودية، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الشباب، في بيان رسمى، عن مغادرة جارسيا، مطار الملك خالد، عائدًا إلى بلاده إسبانيا، وقد غادر معه أفراد الجهاز الفنى المساعد إلى إسبانيا.

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لويس جارسيا وجهازه المعاون، كانوا قد أعلنوا رسميًا عن تخفيض رواتبهم من الشباب بنسبة 50%، خلال فترة توقف النشاط.

ومن جانبه، وصف عبدالإله مؤمنة، رئيس النادى الأهلى، القرار الذي اتخذ من قبل جميع الأندية في الاجتماع الأخير بالمنطقى، وأوضح في تصريحات لصحيفة «الرياضية» أن ناديه سيعيد ترتيب الأوضاع المادية في عقود اللاعبين والمدربين في بقية الألعاب، وكذلك الموظفون غير المتفرغين والعاملين، لضمان الاستقرار المادى للنادى في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.