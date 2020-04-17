شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المظاليم يطالبون اتحاد الكرة بإنقاذهم بعد توقف النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بعد تجمد النشاط الكروى واحتمالية إلغائه، حاولت «المصرى اليوم» إلقاء الضوء على الجانب الآخر واقتحام حياة بعض المدربين ولاعبى كرة القدم بأندية الدورى الممتاز والممتاز (ب) والقسم الثالث.

في البداية، كشف محمد صلاح، المدير الفنى لفريق نجوم المستقبل، أن فترة التوقف كانت بمثابة فرصة طيبة للتقرب من أولاده وأحفاده، وقال: «لدىّ ابن وابنتان و4 أحفاد، والفترة الحالية فرصة للتواجد معهم أكبر وقت ممكن، خصوصا أحفادى، والذين لا أشعر معهم بالوقت خلال الفترة التي يقضونها معى». وتابع: «كما أحرص خلال هذه الفترة على ممارسة رياضة كمال الأجسام والمساعدة في أعمال الطهى والبحث عن طرق مختلفة للطهى». وأكد صلاح أنه حريص على مزاولة التدريبات والتمرينات السويدى داخل المنزل للحفاظ على معدل لياقته البدنية.

كمال فريد المدير الفنى لدمنهور خلال الصيد فى أبوالمطامير

أما خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، فقد أكد أن التصوير الفوتوغرافى كان أحد أحلامه في الصغر، وهو ما جعله يجد الوقت المناسب حاليا لممارسة المهنة حاليا، وقال: حرصت على أخذ رأى العديد من محترفى هذه المهنة لإطلاعه على فنون التصوير.

خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة يمارس هواية التصوير

فيما أكد نبيل محمود، المدير الفنى لفريق الرجاء، أنه عجز طوال 10 سنوات عن إنهاء بعض التشطيبات في منزله وجاءت فترة توقف النشاط بمثابة فرصة جيدة لإنهاء تلك الأعمال بجانب ممارسة هوايته في شىّ اللحوم والأسماك.

فيما استغل ياسر رضوان، المدير الفنى السابق لفريق جمهورية شبين، هذه الفترة في الذهاب للساحل الشمالى مع أسرته.. بينما استغل أحمد الكاس بقاءه في المنزل في ممارسة هوايته وعشقه الأول وهو تناول الشاى والذى يصل إلى 20 كوب شاى يوميا.

محمد صلاح المدير الفنى لنجوم المستقبل يمارس تدريبات منزلية

وقال أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، إنه حرص على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى وباء كورونا وسعى إلى تطهير كل أرجاء منزله وإبداء نصائحه لكل أقاربه وأصدقائه المقربين. وتابع المزين أنه من عشاق لعب (الراكت)، مؤكدا أنها لعبة شيقة تعتمد على الذكاء مع اللياقة العالية.

أما كمال فريد، المدير الفنى لدمنهور، فأشار إلى أنه استغل التوقف في صيد السمك في إحدى الترع المجاورة لمدينة أبوالمطامير.

ياسر رضوان يشوى اللحوم فى مرسى مطروح

أما أحمد ميدو، نائب رئيس نادى الضبعة، فقد أشار إلى أنه اعتكف بمنزله فور الإعلان عن حظر التجوال، وركز كل جهوده في التفنن في طهى أكلة الماندى واللحم الضانى الشهيرة بالخليج ومطروح. فيما قال رمضان السيد، نجم الأهلى السابق، إن توقف النشاط جاء بمثابة الفرصة المناسبة للجميع للتبارى في أعمال الخير، وهو الشىء الوحيد الباقى، مشيرا إلى أن الوباء نجح في تغيير فكره تماما في تلك الحياة التي كان يعيشها ويتمسك الجميع بها بغرابة شديدة. وأشار إلى أنه يجب على رجال الأعمال والأثرياء السعى إلى التواصل مع الفقراء وإعانتهم في ظل تلك الأثناء لأن التقرب إلى الله هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.

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مجدى رمضان مدافع بلقاس يبيع الفول والطعمية

فيما أبدى ياسر الكنانى، المدير الفنى لفريق الألمنيوم، حزنه الشديد لتجمد النشاط، وقال إنه يهوى إعداد الشاى لأشقائه وبعض أعمال الطهى.

وكشفت «المصرى اليوم» عن النشاط الحالى للعديد من لاعبى الكرة في دورى القسمين الثانى والثالث، الذين لجأوا إلى امتهان أعمال أخرى لا تمُت لكرة القدم بشىء، منهم مجدى رمضان مدافع بلقاس الذي لجأ إلى بيع الفول والفلافل للإنفاق على نفسه وأسرته.. وكذلك إسلام صابر لاعب فريق عمال المنصورة الذي لجأ إلى بيع التسالى.. ومحمد سلامة تريكة لاعب فريق شباب الخربة بسيناء الذي لجأ إلى تجاره عسل النحل.. وكذلك علاء الكاشف لاعب فريق النصر بسيناء الذي اتجه إلى أعمال النقاشة.

وطالب لاعبو المظاليم اتحاد الكرة بإنقاذهم بعد توقف النشاط الرياضى وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من أنديتهم.

إسلام صابر مدافع المنصورة فى محل تسالى