شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض «كينو».. و«بكار» يقترب من خلافة «فتحي».. و«فايلر» يرفض التعاقد مع حمدى النقاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رحب السويسرى رينيه فايلر بضم البرازيلى كينو المعار لصفوف الجزيرة الإماراتى من نادى بيراميدز لتدعيم مركز صناع الألعاب بعد تأكد رحيل رمضان صبحى نهاية الموسم الجارى بعد انتهاء إعارته من هيدرسفيلد تاون. وأكد فايلر للجنة التخطيط أنه شاهد عدة فيديوهات لـ«كينو» خلال مشاركته مع بيراميدز وانضمامه سيكون إضافة كبيرة. وتزامن إبداء فايلر رغبته في ضم اللاعب البرازيلى مع تصريحات كينو التي أعلن خلالها استعداده لارتداء الفانلة الحمراء، خاصة أنه يعلم جيدا قدراته وإمكانات لاعبيه ولن يحتاج إلى فترة تأقلم في الدورى المصرى في ظل مشاركته الموسم الماضى مع نادى بيراميدز قبل الانتقال إلى الدورى الإماراتى.

وفى سياق قريب، أغلق مجلس الأهلى الباب أمام المفاوضات لضم حمدى النقاز ظهير الزمالك الأسبق رغم صدور قرار من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بأحقيته في فسخ تعاقده مع الزمالك، وطلبت الإدارة من لجنة التخطيط والجهاز الفنى البحث عن بديل محلى لتعويض رحيل أحمد فتحى، ويعد رجب بكار لاعب بيراميدز الأقرب لخلافة فتحى في الجبهة اليمنى للأهلى. من جهة أخرى، استجاب اللاعبون لمطالب الإدارة بتخفيض العقود والرواتب بسبب الأزمة المالية التي تهدد النادى نتيجة تعليق النشاط الكروى على خلفية فيروس كورونا، الذي ضرب العالم وتسبب في خسائر مالية فادحة حتى الآن. ووافق اللاعبون على اقتراح تخفيض العقود بنسبة 20%.

ورفض مجلس الإدارة التعقيب على شكو الزمالك لفيفا ضد النادى الأهلى وجماهيره بسبب الهتافات العنصرية التي شهدتها مباراة السوبر المحلى في أبوظبى من جماهير الأحمر ضد قائد الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا. وأكد مصدر مسؤول أن الإدارة ستتجاهل التعقيب، وأنه حال اتخاذ الزمالك خطوات فعلية في الشكوى وطلب «فيفا» الرد فإنه سيتم تكليف الشؤون القانونية ومحامى النادى بالاتحاد الدولى بإرسال الرد المناسب.