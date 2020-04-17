شكرا لقرائتكم خبر عن خطة من ريـال مدريد لتدعيم الهجوم بصفقات نارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة نادى ريال مدريد في الحصول على خدمات الثنائى كيليان مبابى وإيرلينج هالاند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط هجوم الميرنجى في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، إن ريال مدريد، ينوى تعزيز صفوفه بصقتين من العيار الثقيل، في خطة لبناء فريق تنافسى للمستقبل، مشيرة إلى أن النادى الملكى ينوى التوقيع مع كل من هالاند ومبابى.

ويبدو أن التوقيع معهما سوياً ليس متاحاً هذا الصيف لعدة أسباب أهمها الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا، لذا سيلجاً الميرنجى لاعتماد التوقيع مع هالاند المتاح هذا الصيف في دورتموند مقابل 75 مليون يورو (قيمة كسر عقده) والعام المقبل 2021 سيتم التوقيع مع كيليان مبابى.

أرقام هالاند التهديفية الكبيرة لفتت أنظار ريال مدريد الذي يحتاج لمهاجم هداف إلى جانب كريم بنزيما، خصوصاً بعد «فشل» يوفيتش بإثبات مهارته هذا الموسم، وقد تتم إعارته في الصيف المقبل.

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إلا أن وكيل أعمال هالاند مينو رايولا كان قد اشار سابقاً إلى أن اللاعب سيبقى في الدورى الألمانى حتى 2021، لكن ريال مدريد بحسب الصحيفة قادر على سر عقده والسعر مناسب جداً.

اما بشأن كيليان مبابى فاللاعب ليست لديه نية تمديد عقده إلى ما بعد 2021 إذ قدم له ناديه عرض التمديد وما زال لم يوافق عليه حتى الآن، في الوقت الذي تشير فيه كافة التقارير إلى أن رغبة اللاعب كانت دوماً الانتقال إلى ريال مدريد.

في المحصلة ترى صحيفة الماركا أن ريال مدريد سيتعاقد مع إيرلينج هالاند هذا الصيف وكيليان مبابى في صيف 2021.

ويرغب الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، في التعاقد مع مهاجمين من العيار الثقيل من أجل تدعيم خط هجوم الملكى، بعد عدم تقديم يوفيتش مستوى مميزا في أول مواسمه داخل قلعة سانتياجو برنابيو. يذكر أن مبابى كان قد دخل في أزمات مع الألمانى توماس توخيل، المدير الفنى للنادى الباريسى خلال الفترة الماضية لرغبته في خوض تجربة جديدة خارج ملعب «حديقة الأمراء».