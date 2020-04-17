علق تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع " فيس بوك " على خبر به تصريحات كيكي سيتيين بشأن قرب انضمامه للتدريب في الدوري المصري قبل أيام من تولي تدريب برشلونه الاسباني . وكتب تركي آل شيخ : " مجبتش حاجه من عندي " . Advertisements وتولي فايلر المدير الفني الحالي لفريق الأهلي قيادة الفريق بداية من الموسم الجاري عقب تداول تصريحات لـ مسئولي النادي بالتعاقد مع مدير فني على أعلى مستوى .

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كانت هذه تفاصيل خبر عن تعاقد مدرب برشلونة مع الأهلي .. تركي آل شيخ : مجبتش حاجه من عندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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