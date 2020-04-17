شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الخطيب يجهّز 40 مليون جنيه لصرف رواتب شهر أبريل في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم مسئولو النادي الأهلي حالياً بتجهيز ما يقرب من 40 مليون جنيه تُمثل راتب شهر أبريل لجميع العاملين والموظفين ولاعبي ومدربي النادي سواء كانوا محليين أم أجانب ، ويُعد تجهيز 40 مليون جنيه خلال الفترة الراهنة أمر صعب في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي شأنه شأن جميع أندية العالم بل وكل دول العالم جراء تداعيات وباء "كورونا" الذي إنشتر في جميع دول العالم تقريباً وبدأ يؤثر سلباً على اقتصاد العالم كله.

ورغم ذلك حرص محمود الخطيب رئيس النادي على البحث عن سُبل تجهيز الراتب الشهري لجميع العاملين في النادي من موظفين وعاملين ولاعبين ومدربين ومسئولين في شتى الأدارات حيث يبلغ ما يتكبّده النادي شهرياً ما يقرب من 40 مليون جنيه وهو مبلغ كبير للغاية ويصعب توفيره في ظل الظروف الراهنة وعدم قدرة النادي على تحصيل بعض ديونه لدى جهات خارجية لكن الإدارة الأهلاوية تقوم حالياً على تجهيز الراتب الشهري من أجل الإلتزام بمستحقات الجميع داخل النادي بما فيهم أقساط اللاعبين والمدربين الأجانب في مختلف الألعاب.

وفي هذا الشأن ، قال مصدر في القلعة الحمراء أن الخطيب يتشاور حالياً مع خالد الدرندلي أمين صندوق النادي وعماد حلمي المدير المالي من أجل الإلتزام بمستحقات وراتب الجميع في النادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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