شكرا لقرائتكم خبر عن احمد رفعت وفتوح يضمنان العودة للزمالك في الموسم المقبل. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب احمد فتوح لاعب الزمالك المعار الي سموحة من العودة لناديه الموسم المقبل، وذلك لتدعيم الجبهة اليسري التي تضم الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

وتمسك مسئولو الزمالك بعودة فتوح الي صفوف الفريق الموسم المقبل خاصة انه يقدم مستوي مميز مع سموحة والمنتخب الاوليمبي، وسيخوض اوليمبياد طوكيو المقرر اقامتها صيف 2021.

كما أصبحت عودة احمد رفعت جناح الزمالك المعار الي الاتحاد السكندري شبه أكيدة بعدما إعلان نادى الزمالك عودة أحمد رفعت، المعار لصفوف الاتحاد السكندرى لنهاية الموسم الجارى، عقب نهاية الإعارة، بناءً على رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لحاجة الفريق لخدماته، وفقا لقناة الزمالك.

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من ناحية اخري بدأ مسئولو الرجاء المغربي في تعطيل المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك بشان تفعيل بند شراء المغربي حميد احداد لاعب الزمالك المعار للرجاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك ان الاتصالات التي جمعت بين اداراتي الزمالك والرجاء المغربي خلال الأيام الماضية توقفت بناءا علي رغبة النادي المغربي بعد انباء تقليص عدد الأجانب في الدوري المصري الموسم المقبل، مضيفا ان إدارة الرجاء طلبت تعطيل المفاوضات لحين وضوح الرؤية بالنسبة لعدد الأجانب في الدوري المصري الموسم المقبل، حيث يرغب مسئولي الرجاء المغربي في الحصول علي خدمات احداد بقيمة اقل من المنصوص عليها بند الشراء في عقد الإعارة، حيث ينص بند الشراء علي دفع الرجاء مليون ونصف المليون دولار ، الا ان إدارة الرجاء تمسكت بدفع 950 الف دولار فقط في حالة رغبتها في التعاقد نهائيا مع أحداد.