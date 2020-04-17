شكرا لقرائتكم خبر عن "الحب في زمن الكورونا".. 3 مناسبات سعيدة لنجوم الكرة رغم الحظر والعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطت مصر على خطى باقي دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشي فيروس كورونا، بقرار رسمي من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، ولم يجد مشاهير الكرة فرصة أفضل من الوقت الحالي لإنجاز مشاريعهم العاطفية إستغلالا لعدم وجود ارتباطات مع أنديتهم بسبب قرار العزل المنزلى وحظر التجول.

*محمد صبحى

في 15 مارس الماضى ، احتفل محمد صبحى، حارس الزمالك والمنتخب الأولمبى، بزفافه، بالطبل البلدى وذلك بعد حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية على خلفية توقف النشاط الرياضى فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.



محمد صبحى وعروسته

وتلقى محمد صبحى عروضاً للرحيل عن الزمالك الفترة الماضية، ويفضل الحارس الصاعد الاستمرار فى صفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل فى ظل تمسك الجهاز الفنى للفريق الأبيض بخدماته.

*مدحت فقوسة

وفى 6 أبريل الجارى استغل مدحت فقوسة، لاعب الإسماعيلى، فترة توقف النشاط الكروى ليعلن خطبته فى أجواء عائلية بسيطة.

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16



مدحت فقوسة وخطيبته

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*محمد عبد الغنى

ومنذ ساعات قليلة ،أعلن محمد عبد الغني مدافع الزمالك عن خطوبته عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

وكان محمد عبد الغني قد أعلن من قبل عبر مداخلة هاتفية مع برنامج أخبارنا بقناة نادي الزمالك عن نيته في اتخاذ خطوة الخطوبة مؤخرًا استغلالاً لفترة التوقف ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل خاصة بحفل الخطوبة الذي كان عائليًا.



محمد عبد الغنى وعروسته

وأسفر وباء كورونا عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.