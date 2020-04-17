شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي : أسامة جلال ضمن حساباتنا لتدعيم صفوف الفريق في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة اهتمام ناديه بضم أسامة جلال مدافع نادي انبي ومنتخبنا الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر لليوم السابع :"أسامة جلال من ضمن اهتماماتنا ومن ضمن اللاعبين المرشحين، ولكنه ليس وحده في القائمة وقد تحدث تغيرات في الأيام القادمة، فايلر يفكر في ضم مساك بالفعل وسنعمل على تحقيق مطالبه"

ويعد أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي ومنتخبنا الوطني هو الخيار الأمثل أمام الإدارة الحمراء إلا أن هناك صعوبة في الصفقة تتمثل في رغبة المدافع الدولي في تأجيل خطوة عودته لمصر، لرغبته في استكمال مسيرته الاحترافية مفضلاً تأجيل المفاوضات لبعد انتهاء الموسم المقبل.

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وتضع إدارة الأهلي أسامة جلال مدافع إنبي الشاب كبديل لأحمد حجازي لضمه في حالة فشل مفاوضات ضم مدافع ويست بروميتش، رغم أن هناك قناعة أن اللاعب ليس أفضل من مجموعة المدافعين الموجودين حالياً، إلا أن هناك رؤية تتمثل في أن أسامة جلال يعد واحد من أهم اللاعبين الواعدين الذين سيمثلون مستقبل دفاع مصر في الفترة المقبلة.

ورصدت إدارة الأهلي مبلغ 20 مليون جنيه لضم أسامة جلال مدافع إنبي في الصيف، حيث من المقرر أن تدخل الإدارة الحمراء في مفاوضات مكثفة لضه حال فشل اقناع حجازي في العودة لمصر في الصيف المقبل.