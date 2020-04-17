الأحد.. استئناف الدوري بحضور جماهيري في تركمانستان

بأعداد متزايدة.
أعلن اتحاد تركمانستان لكرة القدم، استئناف منافسات الدوري المحلي بحضور جماهيرى الأحد المقبل، مع عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد حتى الآن، رغم انتشاره في معظم دول العالم
ومن المقرر أن تعودة الحياة لدوري تركمانستان، الأحد المقبل، بعد توقف النشاط منذ 24 مارس الماضى، حيث يلتقى فريق ألتين أيسر مع كوبيتداجمتصدر جدول الترتيب وفقا لوكالة "رويترز".
الجدير بالذكر، أن السلطات في دولة تركمانستان، أعلنت مؤخرا عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بل تطرق الأمر لمنع مصطلحات مثل كورونا وكوفيد وفيروس في وسائل الإعلام، خوفًا من إثارة الذعر والقلق في نفوس المواطنين.
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