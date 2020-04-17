شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ تعليقا على تصريحات مدرب برشلونة: «مجبتش حاجة من عندي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، على تصريحات كيكي سيتيين، التي كشف خلالها أنه كان على وشك السفر إلى مصر للتدريب في الدوري المصري، قبل حصول نادي برسلونة على خدماته.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «مجبتش حاجة من عندي»ن في إشارة إلى ما تردد مؤخرا عن احتمالية تدريب كيكي لنادي مصري كبير.