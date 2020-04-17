«محمد صلاح» يفتح النار على «فاروق جعفر» : مؤذي..و مابيفهمش كوره

قال محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أنه حًذر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك كثيرا من تولي الكابتن فاروق جعفر القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. وتابع "صلاح" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" : أنه في حال عودة فاروق جعفر كمدير فني للزمالك كان سيضر الفريق ولن يُفيد الزمالك بأي شئ ، معقبا : مابيفهمش كوره وكان سبب رحيل رضا عبد العال فى يوم ما من القلعة البيضاء. رابط الفيديو من

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