محامي النقاز: تم توثيق اتهامات مرتضى منصور لفيفا بالرشوة لتقديم شكوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، إنه سيتقدم بشكوى إلى لجنة الاخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وغرد محامي حمدي النقاز، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة:"تم توثيق كل تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فيما نسبه من اتهامات بالرشوة للفيفا و غرفة فض المنزعات وسيتم تقديم شكوى في الغرض الى لجنة الاخلاقيات بالفيفا للنظر في كل هذه التصريحات و الاتهامات"

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وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك قد قال في تصريحات مساء يوم أمس الخميس لقناة ناديه:"عقد النقاز يتضمن حصوله على ملبغ 400 ألف دولار في الموسم خالية من الضرائب، ويتم دفع المبلغ على أربعة أقساط وينص العقد ينص على حصوله على أول دفعة في 1 أغسطس، والثانية في 15 يناير، والثالثة في 1 إبريل، والقسط الرابع في أول يوليو".

وواصل:" حمدي النقاز في الموسم الحالي حصل على قسطين، وهما قسط 1 أغسطس وأيضا منحناه قسط 15 ينايرمقدما، ثم هرب اللاعب في نوفمبر الماضي، فهو حصل على أكثر من 60% من مستحقات هذا الموسم، وأنا الذي لديه حق عنده".

وأتم رئيس الزمالك حديثه:" أي ورقة تنص على حصول اللاعب على مبلغه كل شهر فهي ورقة مزورة، فعقد اللاعب ينض على حصوله على قسط كل 3 شهور وكيف حصل محامي النقاز على الحكم قبل إعلانه رسميًا من الفيفا، فمن أعطاه له في يديه من الفيفا؟".