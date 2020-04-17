تصريحات الخميس... النقاز حصل على دفعة مقدمة قبل هروبه.. والأهلي الأقرب للدروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض أبرز تصريحات الخميس في التقرير التالي:
مرتضى منصور: النقاز حصل على دفعة مقدمة من عقده قبل هروبه.. ويستشهد بورقه مزورة
محمد صلاح: سببان يمنعان عودة الشناوي للزمالك
مدرب دجلة: الأهلي الأقرب للقب الدوري.. وسأمنح عبدالعاطي فرصة الرحيل
كارتيرون يوضح لمصراوي: هل تلقى اتصالات لتدريب الترجي؟
إينو يكشف لمصراوي كواليس صورة مشادته مع ميسي بمباراة الأهلي وبرشلونة
والده: نيمار لا يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان
مدرب بروميتش: حجازي تعافى من الإصابة.. وجاهز للمشاركة
المنياوي يتحدث عن.. استكمال الدوري.. تخفيض الأجور.. وتقليص الأجانب
السقا: أطالب اتحاد الكرة بعقد جلسة مع الأندية لحسم مصير الدوري
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