زيدان يستشيظ غضبًا من لاعبي ريال مدريد بعد التسريبات الاخيرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد غاضب بشدة من لاعبي فريقه، بعد تسريب كواليس الإجتماع الاخير، لبعض وسائل الإعلام.

وعقد زيدان اجتماعًا منذ بضعة ايام مع جميع لاعبي الفريق في مكالمة فيديو تحدث خلالها مع الـ 25 لاعبًا، كان الهدف منها توحيد الصفوف، ومشاركة كل لاعب تجاربه الخاصة مع الآخرين في ظل الحجر المنزلي المفروض عليهم.

وتُعد تلك المرة الأولى والوحيدة التي اجتمع فيها زيدان بجميع اللاعبين منذ توقف النشاط الكروي في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي فرض حالة من العزل الصحي على جميع لاعبي ريال مدريد بالفريق الأول وجهازه الفني.

وتضمن هذا الاجتماع، حديث اللاعبين عن شؤونهم العائلية وحالتهم الصحية والبدنية في ظل فترة التوقف، ثم تحول الحوار بعد ذلك إلى إطلاق بعض النكات والحديث عن مواقف ساخرة، ثم تطرقوا في الحديث عن جائحة فيروس كورونا، وتجاهلوا تمامًا الحديث عن كرة القدم بسبب توقف النشاط.

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زيدان يستشيظ غضبًا من لاعبي ريال مدريد

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية، في تقريرها أن الاجتماع أسفر عن نتائج عكسية، لأن زيدان استشاظ غضبًا من اللاعبين بعد أن تم تسريب الاجتماع الإلكتروني للصحافة، وكان يتضمن تفاصيل لم يرغب المدرب فى طرحها بوسائل الإعلام.

وأضافت الصحيفة، ان غضب زيدان من اللاعبين لم يكن بسيطًا على الإطلاق، بل كان منزعجًا بشدة مما حدث، فهو لديه قواعد صارمة، فيما يتعلق بهذه المسائل.

ووفقًا للمعلومات الواردة من الإعلامي”خوسيه لويس سانشيز”، الذي صرح لإيدو إجيري عبر برنامج “الشيرنجيتو” الخاص بأخبار ريال مدريد، أن هناك لاعب أو لاعبان من داخل صفوف الفريق، لا يحظيان بدقائق كثيرة قاما بتسريب الاجتماع للإعلام، وبالنسبة لزيدان فإن موضوع تسريب الأخبار من جانب اللاعبين هو أمر خطير جدًا، ما جعله يشعر بالإنزعاج.