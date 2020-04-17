زوله يخشى التسرع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر المدافع الدولي لبايرن ميونيخ الألماني نيكلاس زوله، من المسارعة إلى استئناف منافسات دوري كرة القدم المحلي المعلق حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط توجه لاحتمال معاودة المباريات الشهر المقبل من دون جمهور.

وقال زوله: «ثمة العديد من الأمور الأكثر أهمية من كرة القدم حالياً، بالطبع أريد أن أستعيد لياقتي البدنية وأن ألعب مجدداً، لكن الأهم هو أن تكون عائلتي بخير، أن يكون الجميع بصحة جيدة. اللعب عاجلاً أم آجلاً غير ذي أهمية».

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