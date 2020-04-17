شكرا لقرائتكم خبر عن نادال متشائم حيال الدورات الكبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى المصنف ثانياً عالمياً الإسباني رافايل نادال، شكوكه في إمكانية إقامة دورات «كبيرة» في التنس «في المديين القصير والمتوسط» بسبب فيروس كورونا المستجد الذي جمّد نشاطات الكرة الصفراء حتى يوليو/ تموز المقبل. وقال الماتادور :«يبدو من الصعوبة بمكان بالنسبة إلي إقامة مباريات خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين»، وهو اقتراح يتم درسه في رياضات أخرى أبرزها كرة القدم، لإنقاذ ما أمكن من الموسم الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادال متشائم حيال الدورات الكبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.