شكرا لقرائتكم خبر عن نيفيل: روني كان أهم لاعب عند أمن اليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد وكابتن واين روني أيام لعبهما معاً في 2005 عن تركيز رجال أمن اليونايتد على روني عندما يخرج الفريق للاحتفال في المساء وقال:«كان يجب علينا مراقبة روني بشكل لصيق من خلال كادر النادي الأمني طوال الأمسية ومع هذا يتورط بمشاكل، لا يمكن التنبؤ بما سيفعله وأنا بحكم كوني كابتن الفريق كنت مسؤولاً عن أي شيء خطأ يحصل من قبل اللاعبين، أتذكر مرة أنني طلبت من حارس الأمن البقاء معه لأنني كنت أراه دائماً هدفاً سهلاً لمن يتصيد بالمياه العكرة، روني رائع لكن في شبابه كان متهوراً بعض الشيء، وقف أحد الحراس فوق السلم عندما نزل روني وكان ينتظره حارس آخر أسفل السلم لكن انتهت به الحال بالدخول بشجار وسط السلم، السلم كان 10 درجات وحرفياً لم يترك روني وحيداً سوى 5 درجات من السلم لكن دخل في شجار».
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