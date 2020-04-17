شكرا لقرائتكم هاني شاكر: شيكابالا الكورة بتغني في رجله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى أمير الغناء العربي هاني شاكر على مهارات محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

أضاف هاني شاكر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك الفضائية: "شيكابالا الكورة بتغني في رجله" وهو بالفعل فنان يملك كل مقومات كرة القدم في مصر ومنذ عودته الأخيرة وتراه غزال في اللعبة يقدم الفارق لصالح القلعة البيضاء.

أضاف هاني شاكر أن شيكابالا واحدا من نجوم القلعة البيضاء الذين يساهمون في صنع التاريخ.

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ويعرف عن هاني شاكر انتمائه الى نادي الزمالك كواحد من أقطاب الفن وعالم الغناء الذي يرتبطون بالقلعة البيضاء.

ويعد أمير الغناء العربي واحداً من العلامات في عالم الغناء التي استطاعت على مدار أكثر من 40 عاماً حيث يستضيف الإعلامي خالد الغندور الفنان القدير بصفته أحد رموز الفن من جماهير نادي الزمالك.