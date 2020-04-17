شكرا لقرائتكم هاني شاكر: حازم إمام أحرف من ابوه بس حمادة هداف أكبر منه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أمير الغناء العربي هاني شاكر أن الثعلب الصغير حازم إمام أكثر مهارة من والده حمادة إمام أسطورة القلعة البيضاء.
أضاف هاني شاكر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك الفضائية: "بالرغم من مهارة حازم التي لا يختلف عليها أحد الا أن والده كان هدافاً أكبر".
ويعرف عن هاني شاكر انتمائه الى نادي الزمالك كواحد من أقطاب الفن وعالم الغناء الذي يرتبطون بالقلعة البيضاء.
ويعد أمير الغناء العربي واحداً من العلامات في عالم الغناء التي استطاعت على مدار أكثر من 40 عاماً حيث يستضيف الإعلامي خالد الغندور الفنان القدير بصفته أحد رموز الفن من جماهير نادي الزمالك.
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