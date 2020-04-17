شكرا لقرائتكم عدلى القيعى : يوجد أشخاص يهاجمون الأهلي تحت شعار " ابن النادى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى، إنه يوجد بعض من الأشخاص تهاجم السياسة التى تدار بيها القلعة الحمراء خلال المرحلة الحالية .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى، أنه يوجد شعارات لابد من تطبيقها حيث لا يوجد شخص ينتمى إلى الأهلى ويسئ فى بعض التصريحات إلى بعض القرارت وأنا مع الكيان ليس أشخاص وهذا الأمر غير منطقى للغاية لأن الكيان مجتمع فى بعض القرارات والمواقف .

وأشار عدلى القيعى، إلى أنه يوجد رموز دائما تصرح بالمعاملة الحسنة التى تواجدة خلال تواجدهم فى القلعة الحمراء أثناء تواجدهم وهما لاعبين أو أصحاب مناصب .

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الخميس ، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، في مكتبه بمقر الوزارة .

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وناقش محمود الخطيب مع وزير الرياضة عدد من الملفات التي تخص القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية ، بالإضافة إلي الملفات المطروحة علي الساحة الرياضية .

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى، قد قرر برئاسة محمود الخطيب، تأجيل الاجتماع الذى كان مُقرراً أواخر الأسبوع الجارى لنهاية الأسبوع المقبل، بسبب عدم الانتهاء من عدة ملفات، سيتم حسمها ومناقشتها فى الاجتماع المقبل، وفى مقدمتها تخفيض عقود اللاعبين فى مختلف الألعاب بالنادى.

وكان مجلس الإدارة ينوى الاجتماع الأسبوع الجارى لمناقشة عدة ملفات رياضية وإدارية وإنشائية، بجانب قضية تخفيض عقود اللاعبين والمدربين بسبب الأزمة المالية الراهنة التى يعيشها العالم جراء وباء "كورونا" لكن عدم الانتهاء من التصوّر الذى سيُقدمه أعضاء المجلس ومديرو كافة الإدارات بالنادى للخروج من هذه الأزمة جعل المجلس يستقر على تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل.

كان مجلس الأهلى قد طالب فى اجتماعه الأخير كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وأعضاء المجلس بوضع تصوّر عن كيفية تخفيض العقود فى فريق الكرة بشكل يتناسب مع الأزمة المالية الحالية، لاسيما أن النادى يمر بأزمة مالية شأنه شأن جميع مؤسسات الدولة بل وجميع دول العالم، وقدم عبد الحفيظ وأعضاء المجلس تصوراَ خلال الأيام الماضية لإدارة النادى ستتم دراستها فى اجتماع المجلس المقبل.

ويناقش مجلس الأهلى فى اجتماعه المقرر المقبل تصوّر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة عن كيفية الخروج من المأزق الحالى كما يبحث المجلس تصور الأعضاء للتخفيض المُنتظر للاعبى فريق كرة القدم بأن قيمة العقود من جل تجاوز الفترة الحالية الصعبة التى يعانى منها العالم كله.