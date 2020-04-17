شكرا لقرائتكم هاني شاكر: محمد صلاح أسطورة وقدوة مش زي اللي ماسكين سيوف وسنج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير الغناء العربي هاني شاكر انجازات محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي تجعله أسطورة الكرة في مصر عبر التاريخ. أضاف هاني شاكر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك الفضائية: "محمد صلاح فرض على الدنيا كلها ترفع له القبعة لذلك لابد أن نؤكد أنه المثل اللي لازم الشباب ياخدوه مش اللي ماسكين سيوف وسنج". Advertisements ويعرف عن هاني شاكر انتمائه الى نادي الزمالك كواحد من أقطاب الفن وعالم الغناء الذي يرتبطون بالقلعة البيضاء. ويعد أمير الغناء العربي واحداً من العلامات في عالم الغناء التي استطاعت على مدار أكثر من 40 عاماً حيث يستضيف الإعلامي خالد الغندور الفنان القدير بصفته أحد رموز الفن من جماهير نادي الزمالك.

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