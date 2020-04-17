شكرا لقرائتكم خطوات يجب تنفيذها قبل عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم توقف نشاط الكرة وتجميد الدوري في مصر والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الا ان مسئولي اتحاد الكرة والأندية لا تزال تسعي لعودة النشاط مرة أخرى واستكمال الدوري الموسم الحالي.

حين اتخاذ اتحاد الكرة قرارا رسميا بعودة الدوري ، فان الأندية ستصبح امام بعض الخطوات والإجراءات التي لابد من تنفيذها حفاظا علي سلامة اللاعبين والعاملين بالفرق الرياضية.

اول خطوة هي تعقيم مقرات الأندية وغرف الملابس وملابس اللاعبين سواء أطقم التدريبات او المباريات وأدوات التدريب خوفا من فيروس كورونا وذلك قبل استعمال اللاعبين لادواتهم

ثاني خطوة هي اجراء كشف وقائي للاعبين وفحص طبي شامل للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم قبل خوض التدريبات مع عمل قياسات بدنية ونسب الدهون والاملاح في الجسم.

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أما الخطوة الأخيرة فهي الزام اللاعبين بحظر منزلي جزء بعيدا عن موعد التدريبات لحين مرور الفترة الاولي ما بعد عودة النشاط والحياة الكروية.

في نفس السياق فان مسئولو اتحاد الكرة بدأوا في اتخاذ إجراءات سلامة أكثر تشددا للموظفين ، بعدما اشترى مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني جهاز خاص بقياس درجة الحرارة ، من أجل قياس الحرارة يومياً لموظفي الاتحاد و الزائرين ويتواجد موظف من الجبلاية على مدخل الإتحاد مختص بقيادس درجات الحرارة للموظفين والزائرين بصفة دورية.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية مطلع الموسم الجارى باللائحة الخاصة بقيد اللاعبين، وتنص على أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار.