شكرا لقرائتكم محمد صلاح : حازم إمام لو نزل ضد مرتضى منصور لن ينجح في الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح لاعب الزمالك السابق أن في حال خوض حازم إمام إنتخابات الزمالك القادمة أمام مرتضى منصور لن ينجح .

وأشار صلاح في تصريحات تلفزيونية أن حازم إمام لاعب كبير وموهوب وله تاريخ كبير في نادي الزمالك لكنني أرى أن منصب مدير الكره الأنسب له مع الزمالك خلال الفترة القادم .

وأضاف أتمنى من حازم أن لا يخوض الإنتخابات القادمة .