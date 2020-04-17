شكرا لقرائتكم محمد صلاح : حازم إمام لو نزل ضد مرتضى منصور لن ينجح في الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح لاعب الزمالك السابق أن في حال خوض حازم إمام إنتخابات الزمالك القادمة أمام مرتضى منصور لن ينجح .
وأشار صلاح في تصريحات تلفزيونية أن حازم إمام لاعب كبير وموهوب وله تاريخ كبير في نادي الزمالك لكنني أرى أن منصب مدير الكره الأنسب له مع الزمالك خلال الفترة القادم .
وأضاف أتمنى من حازم أن لا يخوض الإنتخابات القادمة .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح : حازم إمام لو نزل ضد مرتضى منصور لن ينجح في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.