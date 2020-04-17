وانياما يقطع 12 كيلومتراً يومياً في الحجر المنزلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح

كشف الكيني فكتور وانياما، لاعب مونتريال إمباكت الأمريكي حالياً، عن يوميات حياته في ظل الحجر المنزلي وقال: «لديّ روتين يومي بقطع 12 كيلومتراً وأنا أصعد السلالم ثم أركب الدراجة وألعب رفع أثقال وبعدها أعود لصعود 46 درجة سلم».



ولم يتردد وانياما لاعب توتنهام السابق في قبول عرض تيري هنري أسطورة أرسنال ومدرب مونتريال عندما طرق الباب ويعلق: «جئت هنا كي أعثر على سعادتي باللعب، أحب توتنهام لكن التجربة كانت صعبة معه، شعرت بالغضب لأنني بعدما عدت من الإصابة قوياً لم أحصل على فرصة في الفريق الأول، طلبت اللعب في فريق دون ال 23 عاماً إلا أن الإجابة كانت أيضاً «لا»، كنت أشبه ببيضة قابلة للكسر، لذلك حتى عندما حصلت على بعض فرص المشاركة لم أتمكن من الوصول لقمة مستواي، بوكتينيو (مدرب توتنهام السابق الذي اشتراه من ساوثمبتون ) كان بمثابة والد ولعب دوراً كبيراً في تطوير أدائي لكن لم أفهم لماذا تجاهلني، ربما صدر القرار من أشخاص فوقه».

وعاد وانياما الموسم الماضي لفريق بوكتينيو ويضيف: «لعبت أمام مانشستر سيتي وأياكس في دوري الأبطال، لذا صدمت عندما لم أحصل على أي دقيقة في النهائي، المرحلة الانتقالية مع جوزيه مورينيو كانت جيدة وهو واحد من أفضل المدربين في العالم، تغيرت التشكيلة والتكتيك وأصبح من الصعب على البعض منا التأقلم، جوزيه جيد مع اللاعبين لكنه لا يستطيع إبقاء الجميع سعيداً خصوصاً عندما لا يلعبون، عندما جاء مورينيو تساءل عن سبب عدم لعبي وقلت له أريد أن أظهر ما أستطيع فعله فقال لي انتظر وانتظرت طويلاً وفي نهاية المطاف ذهبت إليه وطلبت الرحيل»، ورغم اهتمام أندية إيطالية وإسبانية بخدمات وانياما إلا أن مشروع مونتريال إمباكت مع هنري جذبه ويقول: «هنري لاعب أرسنال غريم توتنهام ومشجع لبرشلونة وأنا لاعب توتنهام وأحب ريال مدريد، لذا لعبت المنافسة دوراً في جعل الصفقة مغرية».

مدافع وسط توتنهام الواعد لويس بينكس (18 عاماً) الملقب ب«جون تيري الجديد» أيضاً ترك النادي اللندني في فبراير/ شباط الماضي ليلحق بهنري وهو اليوم سجين فندق مع مدربه الفرنسي بعد إبرام الصفقة قبل تطبيق الحجر ويعلق: «هنري واحد من الأسباب الكبيرة التي دفعتني لقبول الصفقة، سألته عن أخطر المدافعين الذين واجههم فقال لي نيستا وتورام. نتحدث دائماً في بهو الفندق، لا يوجد غيرنا من الفريق في الفندق وبقية الضيوف رحلوا. ليس الوضع مثالياً لكنني أتمرن بصعود السلالم».