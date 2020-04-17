أرتيمييف يتوج ببطولة «خلك في البيت» الشطرنجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الروسي فلاديسلاف أرتيمييف ببطولة «خلك في البيت» لأساتذة الشطرنج عن بُعد واختتمت أمس الخميس، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، شهد الحدث مشاركة قياسية من قبل حملة الألقاب الشطرنجية الرفيعة، وبلغ عددهم 1146 لاعباً ولاعبة، يمثلون 106 دول، حيث لم يسبق من قبل التفاعل بالبطولات العالمية بهذا العدد الكبير على نظام الشطرنج الخاطف الذي شهد مشاركة 80 لاعباً من أفضل 100 لاعب مسجلين في الاتحاد الدولي للشطرنج. وحل بالمركز الثاني الأوكراني أوليكسندر بورتنك، فيما جاء بالمرتبة الثالثة الروسي دانييل دوبوف، في حين حصدت جائزة أفضل لاعبة في البطولة الأستاذة الدولية الكبيرة البولندية أنّأ كوبيكا.

وشارك في البطولة المصنف الأول في العالم بالشطرنج الخاطف هيكارو ناكامورا من الولايات المتحدة، والمصنف الثالث فاشير لاغراف من فرنسا، ووصيف بطل العالم بالشطرنج الكلاسيكي فابيانو كاروانا من الولايات المتحدة، وسادس العالم الروسي الكسندر جريشوك، والهولندي أنيش جيري المصنف العاشر، إضافة لأفضل لاعب في آسيا الهندي نيهال سارين.

وشارك من الإمارات نخبة من نجوم اللعبة، أبرزهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، والأستاذ الدولي عمر نعمان، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، وأساتذة الاتحاد الدولي فيصل كشواني وإبراهيم الخوري وأحمد الخوري إضافة إلى المرشحة للأستاذة الدولية روضة عيسى السركال.