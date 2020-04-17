- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يكشف تفاصيل بطولة الألعاب الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وتنطلق البطولة غداً السبت وتستمر لمدة شهر، وتشتمل على 13 لعبة إلكترونية، وهي مفتوحة للمشاركين من المواطنين والمقيمين ودول الشرق الأوسط، عبر أربع منصات؛ هي: الكمبيوتر اللوحي، الموبايل، أكس بوكس، بلاي ستيشن، وتتسع البطولة الى مليوني مشارك.
وتم فتح الباب للتسجيل، أمس الخميس، عبر روابط نادي بني ياس في منصات التواصل الاجتماعي، وتتضمن البطولة فئتين الأولى في ممارسة الألعاب الإلكترونية والفيديو، والثانية في تحدي ممارسة التمارين والتحديات الرياضية؛ من خلال تمارين فعلية تتطلب مجهوداً بدنياً يتم احتسابه من خلال معادلة الوقت والإنجاز وتسجيل نقاط فيها للفوز بالجوائز.
وأعلن عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي من خلال الاتصال المرئي، والجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تعاقدت مع منصات ألعاب إلكترونية؛ لتشجيع اللعب من المنازل، وتعزيز التباعد الاجتماعي وفق التقارير والتوصيات الصادرة عنها.
وقال عبد الرحمن المنصوري رئيس اللجنة الاستراتيجية بالنادي: «نهدف إلى استدامة العمل الرياضي، وحث فئات المجتمع المختلفة على استثمار أوقاتهم بشكل مثالي وبصورة تعمل على تعزيز اللياقة البدنية، لاسيما في الوقت الراهن الذي يلتزم فيه الجميع البقاء بالبيت حسب توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد».
وقال الآن قانت مدير شركة go gamers في الإمارات والشريك التقني: إن مؤسسته حريصة على الإسهام في تعزيز الجهود الوطنية المختلفة؛ الهادفة إلى نشر مفاهيم الوقاية والسلامة العامة، خاصة في ظل الظروف الحالية؛ حيث إن البطولة تعد منصة ذكية لممارسة الألعاب والتمارين دون الحاجة للتواجد في الميدان، وفي نفس الوقت ممارسة الرياضة وفق أعلى المعايير العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بني ياس يكشف تفاصيل بطولة الألعاب الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.