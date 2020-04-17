نادي المدام ينظم مسابقات ثقافية متنوعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع إجراءات الدولة الاحترازية وتعزيزاً لنشر الثقافة والأنشطة المجتمعية في البيوت، دعا نادي المدام للمشاركة في يوم الطفل الإماراتي عن بعد بالتعاون مع نادي الشباب العالمي للأعمال، وأطلق مسابقة (#شكراً_لعطائك) الثقافية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الطفل الإماراتي في المجتمع الإماراتي وتفعيل دور الطفل في أكثر من مجال وتنمية قدراتهم للتعلم عن بعد والمشاركة بفعاليات يوم الطفل.

وتضم المسابقة عدة فئات، وهي الرسم عن طريق الحاسوب، وكتابة القصة القصيرة، ومسابقة العائلة للأدب من خلال تقديم أي عمل أدبي (مقال أو بحث)، والمسابقة متاحة للذكور والإناث للمواطنين والمقيمين من كافة أنحاء الدولة، وخصص النادي لها جوائز عبارة عن جهاز لوحي لكل فائز. وأكد سعيد راشد الكتبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام أن النادي رصد العديد من الجوائز حيث يعتزم تنفيذ أكثر من 5 مبادرات ثقافية ومجتمعية في العمل عن بعد خلال شهر إبريل لهذا العام، تعزيزاً لدور النادي في نشر الثقافة المجتمعية والحرص على أداء مهام عمله في هذه الظروف.

وأكد الكتبي أن النادي يتواصل مع جميع المنتسبين للنادي وأنشطته من خلال قنوات التواصل الإلكترونية، بهدف تعزيز تواجد النادي وكذلك نشر الثقافة المجتمعية بين كافة أفراد المجتمع، حيث استهدف النادي خلال شهر مارس ما يقارب ألف عائلة مشاركة ويعتبر هذا الرقم إنجازاً للنشاط الثقافي ونهدف إلى المزيد خلال المرحلة القادمة.