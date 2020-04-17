تحدي نجوم كرة القدم «الافتراضيــة» ينطلــق اليــوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في السادسة من مساء اليوم الجمعة بطولة «تحدي النجوم» لكرة القدم الافتراضية، والتي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية بمشاركة 42 لاعباً ومشجعاً يمثلون أندية دوري الخليج العربي ال14، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وسيتمكن المتابعون من مشاهدة بث حي لمجريات البطولة مع التعليق العربي عبر قناة رابطة المحترفين على منصة Twitch والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط twitch.tv/arabiangulfleague، وباللغة الإنجليزية على قناة twitch.tv/empireplay

ويمثل كل ناد من أندية دورينا في البطولة لاعبان ومشجع، حيث تضم قائمة فريق شباب أهلي دبي عادل وجدان وحارب عبدالله سهيل والمشجع خالد علي حسن، والشارقة إيغور كورونادو وماجد سرور والمشجع عمر عبدالله الشامسي، والعين عمر ياسين وأنجيلو كويلهو (ناني) والمشجع سلطان عبود، والوحدة ماجد عبدالله وطحنون الزعابي والمشجع أحمد حسن، والجزيرة عبدالله رمضان وزايد العامري والمشجع علي أحمد، والنصر استيبان بافيز ومحمد المازمي والمشجع نواف، والوصل عبدالله الشامسي وعلي صالح والمشجع راشد الدوخي، وبني ياس بدر الشبيبي وأحمد شحدة أبوناموس والمشجع سلطان المر، والظفرة محمد سيف وجواو بيدرو والمشجع عبدالرحمن البشر، وعجمان حمد الزعابي وحسين عبدالرحمن والمشجع راشد محمد، واتحاد كلباء عبدالسلام محمد وعبدالله البلوشي والمشجع هيثم الدرمكي، والفجيرة عبدالله التميمي وأحمد موسى والمشجع عامر الكعبي، وحتا جوسيه كليلتون ونيلتون ميرا والمشجع علي مرزوق، وخورفكان عيسى العتيبة وفيصل المطروشي والمشجع محمد خلفان.