«أبوظبي الرياضي» ينظم سباق «خلك في البيت» للجري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس أبوظبي الرياضي اليوم الجمعة وغداً السبت سباق خلك في البيت للجري، ضمن مبادراته المتواصلة لتفعيل الأنشطة الرياضية عن بعد وتعزيز التواصل مع فئات المجتمع عبر الرياضة وتشجيعهم على ممارستها من البيت للحفاظ على لياقتهم البدنية ودعوتهم لجعلها نمط الحياة اليومية والصحية.
وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن فتح باب التسجيل المجاني في السباق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمجلس أبوظبي الرياضي لمسافات 3 كم و5 كم و10 كم، إضافة إلى مسافة كم واحد المخصصة لصغار السن، لتتناسب المسافات مع جميع أفراد العائلة.
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