توتنهام يحسن سمعته بفحوصات «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحاول نادي توتنهام الإنجليزي تحسين سمعته حالياً، بعد الضجة التي أثارها بقرار البطالة الجزئية لموظفيه، والذي تراجع عنه لاحقاً، حيث أصبح أول نادٍ يفتح ملعبه لإجراء فحص كورونا والتعامل مع مرضى الوباء، وتم تخصيص طوابق المرآب الأرضية في استاده كموقع فحص كورونا بالسيارة «درايف ثرو» لطاقم مستشفى جامعة نورث ميديلسيكس وعائلاتهم، وسوف يجرى 70 فحصاً كل يوم على يد 10 ممرضات في الملعب بواقع 5 أيام أسبوعياً.

ويبحث نادي توتنهام عن مشترٍ لحقوق اسم ملعبه «هوتسبير» الجديد الذي وصلت كلفة بنائه مليار جنيه إسترليني ويتسع ل62 ألف متفرج، وكشفت تقارير أن دانييل ليفي المدير التنفيذي للنادي يتطلع للتوصل لاتفاق رعاية اسم الملعب مقابل 25 مليون جنيه إسترليني سنوياً على مدى 10 سنوات على أقل تقدير ما يجعله أعلى صفقة رعاية اسم في تاريخ الكرة الإنجليزية.