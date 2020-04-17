تزايد الدعوات لإنهاء «البريميرليج» 30 يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدي عدد متزايد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغبة في التوصل إلى صيغة لإنهاء الموسم المعلق حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد، بحلول 30 يونيو/‏ حزيران المقبل، وذلك بحسب ما أفادت تقارير صحفية أمس الخميس عشية اجتماع مقرر اليوم الجمعة.

وتوقفت مباريات كرة القدم في إنجلترا، كغيرها من مختلف دول أوروبا والعالم، في منتصف مارس/‏ آذار الماضي. وفي ظل تفشي وباء «كوفيد-19» الذي تسبب بوفاة أكثر من 131 ألف شخص حول العالم، لا يزال تحديد موعد لمعاودة المنافسات الرياضية غير ممكن في الوقت الراهن.

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لكن الأندية الإنجليزية التي من المقرر ان تعقد اجتماعاً اليوم الجمعة، باتت تدفع في اتجاه إيجاد صيغة تتيح إنهاء الموسم في 30 يونيو، لتفادي الإشكالية المتوقع أن تثار بشأن عقود اللاعبين التي تنتهي في هذا التاريخ، بحال امتد الموسم لما بعد هذا الموعد، بحسب ما أفادت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية.

وأوضحت الشبكة أن «كيفية إنهاء موسم 2019-2020 المعلق منذ منتصف مارس/‏ آذار بسبب جائحة كورونا المستجد، سيكون على رأس جدول الاجتماع،وأن الأندية تحبذ إنهاء الموسم، بدلاً من إعلانه باطلاً ولاغياً، لكن احتمال انتهاء عشرات العقود قبل ذلك (ختام الموسم) يثير قلق عدد منها ».

ورغم أن (فيفا) أوصى بتمديد العقود إلى ما بعد نهاية يونيو في حال لم يكن موسم 2019-2020 قد بلغ نهايته، تخشى أندية إنجليزية من أن يرحل اللاعبون عن صفوفها بمجرد حلول ذاك التاريخ، بحسب «سكاي».