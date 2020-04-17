شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد ينتقد رابطة الدوري الأسكتلندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد ستيفن جيرارد مدرب رينجرز، التصويت على إلغاء الدرجات الأدنى في دوري أسكتلندا،حيث صوت 42 نادياً على مقترح لرابطة الدوري الأسكتلندي، بإلغاء الموسم مع التريث في أمر الدوري الممتاز،وأعلنت الرابطة فوز دندي يونايتد وريث روفرز وكوف رينجرز بألقاب الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

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