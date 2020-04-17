مدرب برشلونة متشائم كروياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مدرب برشلونة كيكي سيتين تشاؤماً بشأن اكتمال موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا. وتوقف الدوري الإسباني منذ العاشر من مارس لكن رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس قال الأسبوع الماضي إن المسابقة قد تعود إما في 29 مايو أو السابع أو 28 يونيو مضيفاً أن المباريات ستقام على الأرجح بدون جماهير.

وأشار تيباس إلى أن الأندية الإسبانية قد تخسر إجمالي مليار يورو .