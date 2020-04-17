الهلال يجدد الاهتمام بفالكاو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

تجددت الأنباء حول اهتمام الهلال السعودي بضم المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو (34 عاماً)عند فتح أبواب قيد اللاعبين القادمة، حيث أكدت مصادر إعلامية رومانية أن مدرب الهلال رازفان لوشيسكو منح إدارة «الزعيم» الضوء الأخضر لاستكمال المفاوضات مع مهاجم غلطة سراي التركي حتى يكون بمقدمة أسلحته في الموسم المقبل، في حين لا يزال استمرار المهاجم الفرنسي غوميز والسوري عمر خريبين ضمن كتيبة رازفان قيد الاحتمالات على الرغم من تفعيل الهلال لبند التجديد لموسم آخر مع غوميز.

ويمتلك فالكاو سيرة مميزة على اعتبار أنه لعب لعدد من أكبر وأهم الأندية العالمية مثل ريفر بليت الأرجنتيني وبورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد وموناكو وصولاً إلى مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى تشلسي ومنه إلى غلطة سراي.