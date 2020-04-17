اجتماع مثمر لإدارة نادي خورفكان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي خورفكان اجتماعه الدوري مساء أمس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سالم النقبي رئيس المجلس وبحضور أغلبية الأعضاء. وتناول الاجتماع الأوضاع الراهنة وتأثيرها في كافة أنشطة النادي، كما تم التطرق لإجراءات الوقاية المبكرة التي انتظمت أركان النادي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلاً عن التأمين على استمرارية برنامج التعقيم وفق الجدول المخصص لذلك.

وأمن رؤساء اللجان بالألعاب الجماعية والفردية خلال الاجتماع، على ضرورة استمرارية مبادرة التدريب عن بعد للاعبين، عبر تقنية الفيديو التي بدأت مع التدابير الوقائية التي اتخذها النادي، وذلك بغرض المحافظة على اللياقة البدنية للاعبين، كما استعرض المجلس خطة العمل للمرحلة القادمة.

من جانبه أكد سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، أن الأجتماع كان ناجحاً وهدف إلى مناقشة كل ما استجد من أعمال بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الإدارية والفنية وسبل تطويرها، فضلاً عن التعامل المثالي من قبل النادي مع أزمة كورونا، ومواكبة مستهدفات الأمور من خلال الإجراءات الاحترازية إلى جانب استمرارية العمل عن بعد والتدريبات الجماعية والفردية للاعبين عبر التقنية المرئية والتي وجدت تجاوباً كبيراً وقبولاً واضحاً من اللاعبين في مختلف المناشط الرياضية.