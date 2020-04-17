والد نيمار ينفي التدخل في خياراته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد والد البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أن ابنه دائماً هو من يحدد خطواته المستقبلية، دون أن يكون له كأب أي تدخل في ذلك، مشدداً على أنه يعمل إدارياً فقط لضمان حصول نيمارعلى أكبر أجر ووضعه في أفضل بيئة بما يدعم مسيرته المهنية.

وكان نيمار انضم إلى النادي الباريسي قادماً من برشلونة الإسباني، ولكن بعد ثلاث سنوات، تطلع للعودة إلى «كامب نو»، غير أن والده قال في تصريحاته لصحيفة «سبورت» الكتالونية: «نيمار سعيد الآن في باريس سان جيرمان، وسعيد بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كان هذا هو الحال عندما قرر بنفسه مغادرة برشلونة، ولم يكن من السهل على أي فريق دفع 222 مليون يورو لفسخ عقده، لكن الأمر كان كذلك مع باريس سان جيرمان الذي دفع هذا المبلغ الفلكي من المال لارتداء نيمار قميص الفريق».

وكان والد نيمار تلقى انتقادات واسعة بسبب انضمام ابنه لباريس سان جيرمان، بالنظر إلى أنه لم يحقق أي نجاح لافت منذ انضمامه، خاصة أن نيمار منذ ذلك الحين لم يعد قادراً على تحقيق حلمه في أن يصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم، واتهم كثيرون والده بأنه تسبب في رحيله عن البارسا ما أفقد اللاعب بريقه، غير أن الأب أكد أن ابنه هو من يقرر خطواته بشكل مباشر دون ضغط منه.