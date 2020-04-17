سالم عبد الرحمن يخطف"تحدي الثلاثاء" افتراضياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوق الاستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن على نخبة من أبطال العالم للشطرنج ضمن بطولة «تحدي الثلاثاء» التي ينظمها الموقع الشطرنجي العالمي «تشيس. كوم» والتي تلعب بنظام الشطرنج الخاطف الافتراضي. شارك في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم في مقدمتهم المصنف الأول عالمياً للشطرنج الخاطف الأمريكي الأستاذ الدولي الكبير هيكارو ناكامورا بالإضافة إلى بطل العالم للشطرنج الخاطف 3 مرات الأستاذ الدولي الروسي الكبير الكسندر جريتشوك والبطل الهولندي انيش جيري والمصنف الرابع عالمياً الروسي أيان نيبومياتشي، وتمكن سالم عبد الرحمن من الفوز في جميع مبارياته الثماني الأولى واكتفى بالتعادل في الجولة التاسعة والأخيرة مع المصنف الرابع عالميا الروسي أيان نيبومياتشي.

ظهر الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي بمستوى فني كبير اتسم بالدقة في الحسابات والمتعة كذلك، وكسب ثماني جولات كامله كان أصعبها مباراته مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فيدوسيف بعد أن حصل الروسي على أفضلية جيدة في وسط الدور ولكن البطل الإماراتي تمكن من قلب أفضلية المباراة لصالحه في مرحلة ضغط الوقت نهاية المباراة، وفي الجولة الأخيرة حصل الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن على أفضلية ممتازة في مباراته مع المصنف الرابع عالميا الروسي نيبومياتشي ولكنه آثر عدم المجازفة وكانت نتيجة التعادل كافية لتحقيق لقب البطولة ليحصل على 8.5 نقطه من 9 جولات.

وتساوى في المركز الثاني 7 لاعبين كان أبرزهم الأستاذ الدولي الكبير الأرميني اندرسيان زافين والروسي أيان نيبومياتشي والأمريكي جاتا كامسكي والروسي ديمتري اوبلنسكيك برصيد 8 نقاط بفارق نصف نقطة عن صاحب المركز الأول، بينما حصلت بطلة العالم السابقة الأوكرانية ألكسندرا كوستنيوك على جائزة أفضل لاعبة في البطولة برصيد 7 نقاط وشارك في البطولة 1126 لاعباً من جميع أنحاء العالم.