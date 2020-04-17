الاتحاد الدولي يشيد بجهود جمعية الإمارات للترايثلون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الاتحاد الدولي للترايثلون بالمبادرة الاجتماعية الرياضية التي أطلقتها جمعية الإمارات للترايثلون للتدريب الافتراضي عن بُعد، بهدف محافظة الرياضيين على لياقتهم البدنية والفنية استعداداً لعودة النشاط، وشهدت المبادرة مشاركة رياضيين من مختلف الدول العربية، وإقبالاً كبيراً خلال فترة البقاء في المنزل للوقاية من تفشي وباء كورونا.

وأثنت ماري سول كسادو رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون على ما تقوم به جمعية الإمارات للترايثلون من جهود كبيرة، وثمنت مشاركتها المجتمعية الفعالة في ظل الظروف الحالية، كما أثنت على تميز دولة الإمارات في استضافة بطولة العالم للترايثلون التي أقيمت لـ 5 أعوام على التوالي في العاصمة أبوظبي، مؤكدة تطلعاتها إلى تحديد التاريخ الجديد للبطولة في نسختها السادسة بعد انتهاء هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي إلكترونياً مع رؤساء اتحادات الترايثلون الآسيوية، بمشاركة خالد الفهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون رئيس اتحاد غرب آسيا، وعدد من رؤساء الاتحادات، وقدمت رئيس الاتحاد الدولي شرحاً عن آخر المستجدات في الاتحاد الدولي للعبة، وتطرقت إلى كيفية إدارة الأزمة الراهنة وعن الخطط المستقبلية بعد انتهاء الأزمة وعودة النشاط من جديد.

وتوجهت ماري خلال الاجتماع المشترك بالشكر إلى دولة الإمارات لتميزها المتفرد في استضافة بطولة العالم للترايثلون على مدار الأعوام الخمسة الماضية، حتى أصبحت واجهة متفردة لهذه الرياضة، مؤكدة أمنياتها بإقامة النسخة السادسة في أبوظبي قريباً بمجرد عودة النشاط الرياضي.

وأشادت رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون بجمعية الإمارات للترايثلون لدورها الكبير وجهودها البناءة في نشر اللعبة محلياً وعربياً، وكذلك تقديم مبادرات جديدة باستمرار، وهو ما يؤكد طموح الجمعية الكبير وتمنت لهم التوفيق.

وقال خالد الفهيم إن هدف الاجتماع هو التعرف على جهود الاتحادات في كيفية إدارة هذه الأزمة، وتقديم المقترحات التي من شأنها المحافظة على لياقة اللاعبين وحثهم على استمرارهم في ممارسة الرياضة خلال فترة توقف الأنشطة وحظر التجول في معظم الدول، وأوضح أن رئيسة الاتحاد الدولي أجابت عن العديد من الاستفسارات التي وجهها رؤساء الاتحادات المشاركة، وتم تبادل الآراء ووجهات النظر واستعراض أهم المقترحات الجديدة في كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة بما يضمن الاستمرار في تطوير اللعبة ونشرها، خاصة بعد ظهور مؤشرات لاستمرار تعليق الأنشطة الجماعية خلال الأشهر المقبلة، وبيّـن أن جمعية الإمارات للترايثلون مستمرة في تقديم المبادرات المجتمعية لخدمة لاعبي الترايثلون والرياضات الأخرى.