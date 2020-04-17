تيري يختار وليستون المغمور «لاعباً استثنائياً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اختار جون تيري أسطورة تشيلسي وقائده السابق جناحاً مغموراً في البلوز كأفضل من مرّ عليه وقال رداً على سؤال من هو اللاعب الاستثنائي؟ في بث حي على إنستجرام: «ربما فتى يدعى روب وليستون، كان جناحاً ولاعب وسط في آن واحد وذا إمكانيات كبيرة لكنه ذهنياً لم يستطع الضغط على نفسه ليحقق نجاحاً أكبر، اختير ليتمرن مع الفريق بسن صغيرة 17 أو 18 وبعد أداء مميز قال له المدرب جوليت ستلعب معنا المباراة المقبلة بالكأس ثم اتصل في يوم المباراة وقال إنه لن يستطيع اللعب لأنه مريض، كل لاعب حتى لو كان مريضاً لا يفوت فرصة خوض أول مباراة مع الفريق الأول، تعذر مرتين أو ثلاثة عن المشاركة، كان ببساطة ليس مستعداً ذهنياً لخوض مباراة لكنه حكيم من الناحية المهارية ومدهش».

لعب ووليستون مباراته الأولى في أكتوبر 1999 ونزل الملعب بديلاً عن روبرتو دي ماتيو في آخر 6 دقائق من مباراة الهزيمة على يد هدرسفيلد (1-صفر) في الجولة الثالثة من كأس الرابطة، ثم خاض الجناح مباراة واحدة في الدوري بعدها بشهرين بديلاً لدينيس وايز في مباراة هزيمة على ملعب سندرلاند 4-1،وأعار المدرب فيالي ووليستون لبريستول روفرز ونونتجهام فوريست ونورثامبتون قبل بيعه لبرادفورد في 2003 ومعه سجل هدفاً في 14 مباراة، انتقل بعدها لنادي أوكسفورد درجة ثانية ثم تنقل بين أندية هواة بدءاً من 2006 حتى اعتزاله.