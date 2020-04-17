وانياما: تيري هنري أقنعني بالانتقال إلى مونتريال إمباكت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يبحث نادي توتنهام عن مشترٍ لحقوق اسم ملعبه «هوتسبير» الجديد الذي وصلت كلفة بنائه مليار إسترليني ويتسع لـ62 ألف متفرج، وكشفت تقارير عن اهتمام شركة «أمازون» العملاقة بعقد رعاية وشراكة للملعب بالإضافة لشركة «نايك» للتجهيزات الرياضية، ويصور عملاق التكنولوجيا «أمازون» حالياً مسلسلاً وثائقياً عن توتتنهام يحمل عنوان «أول أور نثنج»(كل شيء أو لا شيء) ويعتقد دانييل ليفي المدير التنفيذي للنادي أن بمقدوره التوصل لاتفاق رعاية اسم الملعب مقابل 25 مليون استرليني سنوياً على مدى 10 سنوات على أقل تقدير ما يجعله أعلى صفقة رعاية اسم في تاريخ الكرة الإنجليزية.

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وتهتم الشركات الكبرى برعاية الأندية الإنجليزية المنافسة في دوري أبطال أوروبا لما لها من جاذبية تسويقية ناهيك عن أن ملعب توتنهام يستضيف أيضاً مباريات كرة القدم الأمريكية والعديد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية ما يجعل شراء حقوق الاسم أكثر جذباً ولن تجد «أمازون»، التي وصلت قيمتها السوقية إلى1.1 تريليون استرليني في بورصة الأربعاء بفضل تهافت الناس على الشراء عبر موقعها، صعوبة في الاتفاق على سعر يرضي النادي اللندني حتى مع تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي.

ويحاول توتنهام تحسين سمعته حالياً، بعد الضجة التي أثارها بقرار البطالة الجزئية الذي تراجع عنه لاحقاً، حيث أصبح أول نادٍ يفتح ملعبه لإجراء فحص كورونا والتعامل مع مرضى الوباء، وتم تخصيص طوابق المرآب الأرضية كموقع فحص كورونا بالسيارة «درايف ثرو» لطاقم مستشفى جامعة نورث ميديلسيكس وعائلاتهم وسوف يجرى 70 فحصاً كل يوم على يد 10 ممرضات في الملعب بواقع 5 أيام أسبوعياً.

وفي سياق متصل، تحدث لاعب توتنهام السابق فكتور وانياما، لاعب مونتريال إمباكت الأمريكي حالياً، عن حياته في ظل الحجر المنزلي وقال: «لديّ روتين يومي بقطع 12 كيلومتراً وأنا أصعد السلالم ثم أركب الدراجة وألعب رفع أثقال وبعدها أعود لصعود 46 درجة سلم، ويحتاج وانياما لاستعادة الثقة بلياقته بعد انتهاء حقبة توتنهام بالإصابات المتتالية ولم يتردد اللاعب في قبول عرض تيري هنري أسطورة أرسنال ومدرب مونتريال عندما طرق الباب ويعلق:« جئت هنا كي أعثر على سعادتي باللعب، أحب توتنهام لكن التجربة كانت صعبة، شعرت بالغضب لأنني بعدما عدت من الإصابة قوياً لم أحصل على فرصة في الفريق الأول، طلبت اللعب في فريق دون الـ 23 عاماً إلا أن الإجابة كانت أيضاً «لا»، كنت أشبه ببيضة قابلة للكسر، لذلك حتى عندما حصلت على بعض فرص المشاركة لم أتمكن من الوصول لقمة مستواي، بوكتينيو (مدرب توتنهام السابق الذي اشتراه من ساوثمبتون ) كان بمثابة والد ولعب دوراً كبيراً في تطوير أدائي لكن لم أفهم لماذا تجاهلني، ربما صدر القرار من أشخاص فوقه».

وعاد وانياما الموسم الماضي لفريق بوكتينيو ويضيف:« لعبت أمام مانشستر سيتي وأياكس في دوري الأبطال، لذا صدمت عندما لم أحصل على أي دقيقة في النهائي، المرحلة الانتقالية مع جوزيه مورينيو كانت جيدة وهو واحد من أفضل المدربين في العالم، تغيرت التشكيلة والتكتيك وأصبح من الصعب على البعض منا التأقلم، جوزيه جيد مع اللاعبين لكنه لا يستطيع إبقاء الجميع سعيداً خصوصاً عندما لا يلعبون، عندما جاء مورينيو تساءل عن سبب عدم لعبي وقلت له أريد أن أظهر ما أستطيع فعله فقال لي انتظر وانتظرت طويلاً وفي نهاية المطاف ذهبت إليه وطلبت الرحيل»، ورغم اهتمام أندية ايطالية واسبانية بخدمات وانياما إلا أن مشروع مونتريال إمباكت مع هنري جذبه ويقول: «هنري لاعب أرسنال غريم توتنهام ومشجع لبرشلونة وأنا لاعب توتنهام وأحب ريال مدريد، لذا لعبت المنافسة دوراً في جعل الصفقة مغرية».

مدافع وسط توتنهام الواعد لويس بينكس (18 عاماً) أيضاً ترك النادي اللندني في فبراير/ شباط الماضي ليلحق بهنري وهو اليوم سجين فندق مع مدربه الفرنسي بعد إبرام الصفقة قبل تطبيق الحجر ويعلق: «هنري واحد من الأسباب الكبيرة التي دفعتني لقبول الصفقة، سألته عن أخطر المدافعين الذين واجههم فقال لي نيستا وتورام. نتحدث دائماً في بهو الفندق، لا يوجد غيرنا من الفريق في الفندق وبقية الضيوف رحلوا. ليس الوضع مثالياً لكنني أتمرن بصعود السلالم». وعما إذا كان يلعب الكرة مع هنري في البهو أجاب: «لا أعتقد أنني أرغب بذلك، سيهزمني بالتأكيد». وعن سبب سفره للعب بعيداً عن العائلة في «كنت» بهذا السن الصغيرة قال بينكس: «أعجبتني تجربة سانشو، أخبرت مدربي الأكاديمية أنني سأنتقل فقالوا لي مورينيو سيأتي لتدريب الفريق وفعلاً التقيت به ووعدني ببعض المباريات العام المقبل لكنني لم أرغب بالمجازفة بانتظار شيء قد لا يأتي أبداً. لعبت مع ماسون جرينوود (لاعب اليونايتد) في المنتخب وهو رائع ويلعب لكنه مهاجم والأمر مختلف مع مدافع الوسط، فالمدرب لا يجلبك للملعب في آخر 15 دقيقة». وتحدث بينكس الذي يلقب بـ«جون تيري الجديد» عن أولى تمريناته مع توتنهام بسن الـ 16 وقال:«واجهت فيرتونين والتحمت معه وسقط فصرخ عليّ أيها الأحمق ماذا تفعل؟ وبعد 20 ثانية عدت للالتحام معه فجنّ جنونه، لم يصافحني 6 أشهر وكان يضحك معي ويقول «أنت الفتى الذي تفوق عليّ».