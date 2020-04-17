شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة دولية بمبادرة الترايثلون للتدريب عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الاتحاد الدولي للترايثلون بالمبادرة الاجتماعية الرياضية التي أطلقتها جمعية الإمارات للتدريب الافتراضي عن بعد بهدف محافظة الرياضيين على لياقتهم البدنية والفنية استعداداً لعودة النشاط، بمشاركة رياضيين من مختلف الدول العربية، التي شهدت إقبالاً كبيراً خلال فترة البقاء في المنزل للوقاية من تفشي وباء كورونا، وأثنت «ماري سول كسادو» رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون على ما تقوم به جمعية الإمارات للترايثلون ومشاركتها المجتمعية الفعالة في ظل الظروف الحالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس عبر الاتصال المرئي مع رؤساء الاتحادات في آسيا، بمشاركة خالد الفهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات ورئيس اتحاد غرب آسيا، وقدمت رئيسة الاتحاد الدولي شرحاً عن آخر المستجدات في الاتحاد الدولي للعبة، وتطرقت إلى كيفية إدارة الأزمة الراهنة وعن الخطط المستقبلية بعد انتهاء الأزمة وعودة النشاط من جديد.
وقال خالد الفهيم إن هدف الاجتماع هو التعرف إلى جهود الاتحادات في كيفية إدارة هذه الأزمة، أوضح أن رئيسة الاتحاد الدولي أجابت على العديد من الاستفسارات التي وجهها رؤساء الاتحادات.
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