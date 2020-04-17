«مدى الحياة» عقد ديبالا الجديد مع اليوفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد نادي اليوفنتوس الإيطالي ونجمه الأرجنتيني باولو ديبالا (26 عاماً) لفتح مفاوضات حول عقد جديد يمكن المهاجم من لعب ما تبقى من مسيرته في النادي، وترك ديبالا بصمة مميزة لدى مدربه ساري هذا الموسم بتسجيل 13 هدفاً وصنع 12 في 34 مباراة ويريد المهاجم السير على خطى أسطورة النادي دل بييرو.

وينتهي عقد الأرجنتيني في 2022 مقابل 6 ملايين استرليني سنوياً وسوف يتضمن عقد «مدى الحياة» زيادة سنوية في أجر اللاعب بناء على نجاحه المستقبلي في ملعب أليانز.

من جهته، حذر مدير لاتسيو أرتورو دياكونال من معارك قضائية في حال عدم استكمال الموسم وقال: «إذا لم يستكمل هذا الموسم بطريقة طبيعية سيتدمر الموسم المقبل أيضاً لأن الأمر سيصل إلى المحاكم، آمل أن يحدد الملعب من يفوز ومن يخسر،ومن يذهب إلى الجنة ومن يذهب إلى النار».