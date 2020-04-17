شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: شريف ابنى أهلاوى.. وعمرو دياب زملكاوى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ، أن شريف ابنه أهلاوي بسبب ابتعاد الزمالك عن البطولات لمدة 10 سنين ، مشيراً إلي أن سبب عشقه للفريق الأبيض كل من طه بصري وحمادة امام ويكن وألدو .

وقال هاني شاكر في تصريحات لقناة الزمالك ، أن الأهلي والزمالك هما قطبي الكرة المصرية ، ويمثلان حلاوة الكورة في مصر ، مطالباً الجماهير الابتعاد عن حالة التعصب الأعمي التي تؤدي إلي وقوع أزمات تسبب خسارة للجميع .

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وأعرب نقيب المهن الموسيقية ، عن حزنه علي الكرة المصرية بسبب حرمانها من الجماهير سنوات كثيرة ، متمنياً عودة الجماهير في الموسم المقبل مما يمنح ممتعة للمباريات .

وأضاف هاني شاكر ، ان محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك ، عاد إلي الفريق هذه المرة بشكل مختلف وأداءه فارق مع الفريق كثيراً وأتمني استمراره علي هذا الأداء .

وأوضح نقيب الموسيقين ، أن الفنان عمرو دياب يعشق فريق الزمالك وهو أحد أكبر المشجعين للفريق ، مضيفاً : "الهضبة جاملني في فرح ابني".