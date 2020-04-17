شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات نهائية لابد من تنفيذها قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقف نشاط الكرة وتجميد الدوري في مصر والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الا ان إدارة اتحاد الكرة والأندية لا تزال تسعي لعودة النشاط مرة أخرى واستكمال الدوري الموسم الحالي.

لحين اتخاذ اتحاد الكرة قرارا رسميا بعودة الدوري ، فان الأندية ستصبح أمام بعض الخطوات والإجراءات التي لابد من تنفيذها حفاظا علي سلامة اللاعبين والعاملين بالفرق الرياضية.

أول خطوة هي تعقيم مقرات الأندية وغرف الملابس وملابس اللاعبين سواء أطقم التدريبات او المباريات وأدوات التدريب خوفا من فيروس كورونا وذلك قبل استعمال اللاعبين لادواتهم

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ثاني خطوة هي إجراء كشف وقائي للاعبين وفحص طبي شامل للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم قبل خوض التدريبات مع عمل قياسات بدنية ونسب الدهون والاملاح في الجسم.

أما الخطوة الأخيرة فهي الزام اللاعبين بحظر منزلي جزء بعيدا عن موعد التدريبات لحين مرور الفترة الأولي ما بعد عودة النشاط والحياة الكروية.

في نفس السياق فان مسئولو اتحاد الكرة بدأوا في اتخاذ إجراءات سلامة أكثر تشددا للموظفين ، بعدما اشترى مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني جهاز خاص بقياس درجة الحرارة ، من أجل قياس الحرارة يومياً لموظفي الاتحاد و الزائرين ويتواجد موظف من الجبلاية على مدخل الإتحاد مختص بقيادس درجات الحرارة للموظفين والزائرين بصفة دورية.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية مطلع الموسم الجارى باللائحة الخاصة بقيد اللاعبين، وتنص على أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار.