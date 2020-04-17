محمد صلاح لاعب الزمالك السابق: "حازم إمام لو نزل انتخابات أمام مرتضى منصور هيسقط"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح، لاعب الزمالك السابق، أنه في حال خوض حازم إمام انتخابات الزمالك القادمة أمام مرتضى منصور لن ينجح.
وأشار صلاح في تصريحات تليفزيونية إلى أن حازم إمام لاعب كبير وموهوب وله تاريخ كبير في نادي الزمالك، لكنه يرى أن منصب مدير الكرة الأنسب له مع الزمالك خلال الفترة القادمة.
وبالحديث عن أحمد فتحي لاعب الاهلي والمنتقل حديثا إلي صفوف فريق بيراميدز، قال صلاح إن "فتحى" خسر كثيرًا عقب اتخاذ قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية هذا الموسم.
وأضاف صلاح أن جماهير الأهلي لن تنسى ما فعله أحمد فتحي خاصة وأنه كان قائد الفريق في الفترة الأخيرة.
وأوضح مدرب الزمالك السابق أن مركز الظهير الأيمن في بطولة الدوري المصري لا يوجد به أزمة لتواجد أكثر من لاعب مميز في هذا المركز مثل محمد هاني ورجب بكار وأحمد فتحي وحازم إمام.
وأشار إلى أن هناك ناشئين قادمين بقوة في هذا المركز ولسنا في حاجة إلى جلب ظهير أيمن أجنبي ولابد من الإستفادة من لاعبينا والإعتماد عليهم.
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