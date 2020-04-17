شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لاعب الزمالك السابق: "حازم إمام لو نزل انتخابات أمام مرتضى منصور هيسقط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح، لاعب الزمالك السابق، أنه في حال خوض حازم إمام انتخابات الزمالك القادمة أمام مرتضى منصور لن ينجح. وأشار صلاح في تصريحات تليفزيونية إلى أن حازم إمام لاعب كبير وموهوب وله تاريخ كبير في نادي الزمالك، لكنه يرى أن منصب مدير الكرة الأنسب له مع الزمالك خلال الفترة القادمة.

وبالحديث عن أحمد فتحي لاعب الاهلي والمنتقل حديثا إلي صفوف فريق بيراميدز، قال صلاح إن "فتحى" خسر كثيرًا عقب اتخاذ قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية هذا الموسم.

وتابع مدرب الزمالك السابق: "أحمد فتحي خسر جميع جماهير القلعة الحمراء بعد هذا القرار".. مضيفاً: "خروجه بهذا الشكل من النادي الذى حقق معه الكثير من البطولات والألقاب لا يليق بتاريخه".

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وأضاف صلاح أن جماهير الأهلي لن تنسى ما فعله أحمد فتحي خاصة وأنه كان قائد الفريق في الفترة الأخيرة.