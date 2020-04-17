حازم إمام يكشف عبر لايف الخليج 365 عن مسلسلات يتابعها فى الحظر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق ، أنه يقضي معظم اوقاته في منزله أمام التليفزيون لمشاهدة بعض البرامج الرياضية ومباريات الزمالك القديمة وعدد من المسلسلات ، خلال فترة الحظر بسبب انتشار فيروس كورونا .
وقال الأمبراطور فى لايف عبر صفحة الخليج 365 على الفيس بوك ،أنه يستمتع في أوقاته بالبيت بمشاهدة مسلسلات عبد العفور البرعي والوصية واللعبة ، مشيرا إلي انه يميل إلي مشاهدة المسلسلات صاحبة الحس الكوميدي .
ويحتفل، اليوم الخميس، حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده رقم 45، حيث إنه مواليد 16 أبريل لعام 1975، ويعد من القلائل الذين أجمعت عليه الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية، وهذا يرجع إلى احترامه الشديد داخل وخارج الملعب وشارك بالفعل فى كتابة تاريخ نادى الزمالك.
معشوق الجماهير اسمه بالكامل "حازم محمد يحيى الحرية إمام"، ولد يوم 10 مايو عام 1975م فى القاهرة لعائلة كروية، هو ابن الكابتن "حمادة إمام" وحفيد الحارس "يحيى إمام" لاعبى نادى الزمالك.
اعتاد حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، على ارتداء رقم 14 طوال فترة لعبه سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطنى، حيث إنه كان يعتبره رقمه المفضل، مما أثار العديد من التساؤلات حول حبه لهذا الرقم تحديدًا.
الثعلب الصغير، منذ أن كان ناشئًا فى الزمالك وهو يتمنى أن يلعب بجوار جمال عبد الحميد، خاصةً أنه يعتبره المثل والقدوة فى صناعة وإحراز الأهداف المتنوعة بالرأس والقدمين، ولأنه كان يرتدى رقم 14، فقرر إمام ارتداء نفس القميص.
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