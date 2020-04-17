شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح : حذرت مرتضى منصور من عودة فاروق جعفر لقيادة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق أن أحمد فتحي لاعب فريق الاهلى و المنتقل حديثا الى بيراميدز من الموسم المقبل سوف يخسر كثيرا عقب رحلية عن القلعة الحمراء وأن الجماهير لن تنسى ذلك الموقف .

وأوضح محمد صلاح خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا " وجود أحمد فتحي في الأهلي عطل ظهور محمد هاني مع المنتخب و محمد هاني يمتلك مميزات تجعله الظهير الأيمن الأساسي للمنتخب خلال الفترات القادمة .

أشار محمد صلاح أن أنتقال الحارس أحمد الشناوي من الزمالك الى بيراميدز كان السبب الرئيسى لعدم تواجده مع المنتخب الوطنى المرحلة الماضية .

وتابع مدرب الزمالك السابق أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض يتميز بالقوي وأتمنى أستمراره داخل القلعة البيضاء وأنه لديه مستقبل متميز في السنوات القادمة .

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فيما قال صلاح : حذرت مرتضى منصور من عودة فاروق جعفر لقيادة الفريق لأنه سينتقم من الزمالك، ولن يُفيد الزمالك بأي شئ ، مشيرا الي ان فاروق جعفر سبب أذى للزمالك من قبل لإنسحابه مرتين في المباريات أمام الأهلي موسم 96 و 99 ببطولة الدوري العام .

وتعاقد مسئولو نادى بيراميدز مع أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلي ومنتخب مصر بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات بما يعنى انتهائه عام 2023.

وكانت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز أعلنت بطريقتها الخاصة عن التعاقد مع أحمد فتحى، حيث عرضت الصفحة مقطع فيديو قصير جاءت بدايته بصورة "الجوكر" ثم انتهى بظهور أحمد فتحى، معلقين عليه باللغة الانجليزية It's happening، ما يعنى إنه يحدث.

ويمتلك أحمد فتحى سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.