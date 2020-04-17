شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: تعلمت حب الزمالك من أخويا الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ، أنه تعلم حب نادي الزمالك من شقيقه الكبير ماجد ، مشيراً إلي أنه يعشق الفريق الأبيض منذ الصغر وحريص دائماً علي مشاهدة مبارياته .

وقال هاني شاكر في تصريحات لقناة نادي الزمالك ، "ماجد أخويا كان بيرفعني على كتفه طول ماتشات الزمالك في الاستاد علشان نشجع الفريق في مباريته "، موجهاً الشكر إلي رئيس نادي الزمالك ولاعبي الأبيض بعد ما تمكنو ا في إسعاد الجماهير في الفترة الماضية.

واضاف هاني شاكر، أن والدته هي من تولت أموره خاصة بعد وفاة والده وهو في مرحلة الثانوية العامة ، موضحا " أمي كانت ولي أمري لحد 21 سنة بعد وفاة والدي وأبويا مات وانا في الثانوية وأمي بقت بعدها كل حياتي".

وصرح شاكر ، :” اتولدت في القاهرة وجدود والدتي من الشام ووالدي من كفر الزيات، وكان يوجد زمان في المنازل بيانو".

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وواصل:”والدي كان بيعزف بيانو، من طفولتي شعروا أن ميولي ولعبي كلها كانت للأغاني".

وأوضح هاني شاكر ، أن عبد الحليم حافظ حضر له حفلتين قبل وفاته ، وحرص علي الغناء معه أغنية "كده برده يا قمر " ، مؤكداً أنه يعتبر العندليب الأسمر الهرم الرابع .